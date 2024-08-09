Україна контролює газову станцію «Суджа» — The Washington Post

Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Про це на засадах анонімності повідомив The Washington Post радник президента України Володимира Зеленського.

Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

На четвер газ продовжував текти через Суджу, останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, що постачає російський природний газ до Європи через Україну.