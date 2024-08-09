ЗСУ вразили військовий аеродром «Липецьк», де базувалися МіГ-31 і Су-35, та знищили засоби ППО на ТОТ Донеччини

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому «Липецьк». У ході атаки було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

«Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, українські сили завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Зокрема, бойову роботу здійснювали по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформацію наразі уточнюють», — пишуть у Генштабі.

Водночас, за словами військових, усі три радари ворога припинили свою роботу після ударів.

Про вибухи у Липецьку спершу повідомила російська державна пропагандистська агенція ТАСС.

За словами росіян, місто Липецьк, яке розташоване у близько 400 км від кордону України, опинилось під атакою ударних БПЛА.

Місцеві скаржаться на потужні вибухи, а у мережі розповсюджують ролики та фото, де можна побачити потужну пожежу. Водночас влада заявила, що детонація відбулась вдалині від цивільних будівель.