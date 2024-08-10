Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, — Khorne Group РСЗВ, 7 танків і 1160 військових: втрати РФ за добу війни в Україні » Більшість громадян Фінляндії підтримують вступ України до ЄС Більшість фінів підтримує вступ України до Євросоюзу, вважаючи, що це зможе принести користь для усіх країн-членів блоку Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Аналітичним центром ділового життя EVA. Згідно з дослідженням EVA, більшість фіннів (55%) вірить у позитивний сценарій майбутнього для України в ЄС. Лише 18% мають протилежну думку. Крім того, фінни замислюються про потенційні наслідки приєднання України до ЄС. Понад половина (59%) очікує, що це призведе до збільшення фінансових внесків інших країн-членів. Водночас 60% фіннів прогнозують появу нової, мобільної робочої сили на європейському ринку, включаючи Фінляндію. Цікаво, що 62% опитаних вважають, що членство України в ЄС, імовірно, призведе до ізоляції Росії від Європейського Союзу. В опитуванні EVA взяли участь 2087 громадян Фінляндії.