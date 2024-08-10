 
«  
  »

Більшість громадян Фінляндії підтримують вступ України до ЄС

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Аналітичним центром ділового життя EVA.

Згідно з дослідженням EVA, більшість фіннів (55%) вірить у позитивний сценарій майбутнього для України в ЄС. Лише 18% мають протилежну думку.

Крім того, фінни  замислюються про потенційні наслідки приєднання України до ЄС.

Понад половина (59%) очікує, що це призведе до збільшення фінансових внесків інших країн-членів. Водночас 60% фіннів прогнозують появу нової, мобільної робочої сили на європейському ринку, включаючи Фінляндію.

Цікаво, що 62% опитаних вважають, що членство України в ЄС, імовірно, призведе до ізоляції Росії від Європейського Союзу.

В опитуванні EVA взяли участь 2087 громадян Фінляндії.

10 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  