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Більшість громадян Фінляндії підтримують вступ України до ЄС З’явилися супутникові знімки враженого українським ударом аеродрому «Липецьк» » РСЗВ, 7 танків і 1160 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1160 військових. Сили оборони ліквідували 7 танків і 69 артилерійських систем Про це 10 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 589 700 (+1160) осіб,

танків ‒ 8441 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 350 (+9) од,

артилерійських систем – 16 605 (+69) од,

РСЗВ – 1143 (+1) од,

засобів ППО ‒ 918 (+2) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 327 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 372 (+47),

крилатих ракет ‒ 2425 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 453 (+82) од,

спеціальної техніки ‒ 2789 (+20) од.