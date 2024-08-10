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РСЗВ, 7 танків і 1160 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 10 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 589 700 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8441 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 350 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16 605 (+69) од,
  • РСЗВ – 1143 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 918 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 372 (+47),
  • крилатих ракет ‒ 2425 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 453 (+82) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2789 (+20) од.
10 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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