Трамп заявив, що закінчить війну в Україні ще до того, «як потрапить у Білий дім»

Про це повідомляє Breitbart News.

«Я хочу, щоб вона (війна РФ проти України — ред.) була врегульована», — наголосив Трамп.

За його словами, він добре знає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського і вірить, що зможе домовитися про мир, щоб покласти край «смерті» і «руйнуванню», якщо його знову оберуть на посаду 5 листопада.

«Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю структуру певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено», — додав він.

Водночас, на переконання Трампа, його опонентка Камала Гарріс вкладатиме сотні мільярдів доларів американських податків на продовження війни, замість того, щоб припинити її.

Крім того, Трамп висловив сподівання, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду, яка покладе край війні, в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.

«Я хочу вирішити цю проблему, і я зможу її вирішити. І я хотів би зробити це до того, як потраплю в Білий дім після того, як стану обраним президентом», — підсумував колишній президент США.