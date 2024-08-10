У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину

Про це у коментарі для Nexta повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

За словами Братчука, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції і будувати фортифікації.

«У Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ «Північ», яка мала наступати на Сумщині», — йдеться у заяві Сергія Братчука.

Речник УДА «Південь» відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: «росіяни були шоковані, їх застигли зненацька».