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Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, — Khorne Group

ЗСУ знищили колону військової техніки

Про це пише «Суспільне».

Зазначається, що відео з розбитою військовою технікою РФ було відзняте за 8 км від Рильська у селі Октябрьське Курської області.

«Імовірно це були резерви, які російська влада спрямувала у прикордонні села. Наразі точно невідомо, чим вразили колону з технікою», — припускають аналітики.

У мережі почали ширити відео та фото знищеної колони російської техніки. На них була помітна згоріла військова техніка, а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями.

За поки що не підтвердженими даними, удар здійснювався реактивною артилерійською системою HIMARS.

10 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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