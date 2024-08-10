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З’явилися супутникові знімки враженого українським ударом аеродрому «Липецьк»

На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня можна побачити наслідки ударів українських військ по аеродрому «Липецьк», що біля однойменного міста у Росії — фотографії, які є в розпорядженні проєкту «Схеми» видання «Радіо Свобода»

Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

 
Склади аеродрому ДО
фото: Planet Labs
 
Склади аеродрому ПІСЛЯ
фото: Planet Labs
 
фото: Planet Labs
10 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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