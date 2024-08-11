Доклад: какие страны обладают сегодня наибольшим военным потенциалом

Во всем мире наблюдается рост военных расходов, однако их доля в национальных ВВП сокращается. Такова тенденция, отмеченная в новом докладе австралийского Института экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP).

В докладе под названием «Современные тренды в милитаризации» подчеркивается, что сегодня на планете — 59 военных конфликтов: это — максимум со времен Второй мировой войны. 92 страны оказались в 2024 году тем или иным образом вовлечены в вооруженные конфликты за пределами своей территории.

Авторы доклада указывают в этой связи на несколько глобальных тенденций.

Одна из них — рост военных расходов с одновременным снижением доли этих затрат в национальных ВВП. При этом доля военного бюджета в глобальной экономике составляет примерно половину пиковых значений, наблюдавшихся в разгар «холодной войны».

Другая тенденция — снижение численности войск. Эксперты IEP связывают ее с растущей зависимостью военных от технологических инноваций. Подобная динамика — сокращение количества военнослужащих и доли военных расходов в экономике — сохраняется на протяжении трех последних десятилетий.

По мнению авторов доклада, наиболее важное место в национальной экономике военная сфера занимает в Северной Корее (не менее 24% ВВП по данным 2023 года). Заметное место занимает она в ВВП Афганистана (10%), а также стран Ближнего Востока и Африки: Омана (5,9%), Алжира (4,8%), Мали, Марокко и Саудовской Аравии (4,5%).

Среди государств бывшего СССР выше других в списке находятся Армения (4,2%) и Азербайджан (3,8%). Напомним, что в течение длительного времени эти страны вели друг с другом борьбу за Нагорный Карабах.

В экономике США военные расходы составляют 3,1%. 15 лет назад этот показатель достигал 4,7%.

В 2022 году США израсходовали на оборону 736 миллиардов долларов, что заметно превышает военные расходы Китая (282 млрд), Индии (75), Великобритании (69) и России (63 млрд).

Касаясь вопроса о численности личного состава вооруженных сил, авторы исследования констатируют, что в большинстве стран мира она сократилась. Если в 1995 году общее число военнослужащих в мире превышало 30 миллионов, то в 2019 году этот показатель оказался меньше 28 миллионов.

По данным IEP, единственной крупной державой, где наблюдалось увеличение общей численности войск, является Индия. В США, России и Китае, напротив, зафиксировано значительное ее снижение.

В некоторых странах число военнослужащих на 100 тысяч жителей заметно выделяется на общем фоне. По данным IEP, рекордсменом по этому показателю стала Эритрея: в этой небольшой стране на северо-востоке Африки на 100 тысяч населения приходится 5476 военных. Высок этот показатель в Северной Корее (4837), Израиле (1875), Армении (1542), Греции (1384), Южной Корее (1303), на Тайване (1240), Шри-Ланке (1168) и в Ливане (1092).

Выделяется по этому показателю и Украина: в 2023 году, в вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, на 100 тысяч украинцев приходилось 1376 военнослужащих. В 2008 году этот показатель в стране был в четыре раза меньше (340).

Авторы доклада IEP сопоставляют страны мира и по общему уровню их военных возможностей. Обычно при оценке военной мощи основное внимание уделяется количеству военных единиц (например, истребителей или военных кораблей). IEP опирается на методологию, учитывающую технологические различия разных поколений и классов военной техники. Так, в докладе подчеркивается, что при подсчете военного потенциала нельзя ставить знак равенства между истребителями Су-27 или F-16 в сравнении с более передовым самолетом F-35.

Эксперты IEP подсчитали, что наибольшей военной мощью в настоящее время обладают США. Китай, по их оценкам, может похвастаться 0,91% от военного потенциала США, Россия — 0,9%. В список стран с наибольшими военными возможностями вошли также Франция, Великобритания, Индия, Япония, Южная Корея и Италия.

Страна Потенциал 1 США 1,00 2 Китай 0,91 3 Россия 0,90 4 Франция 0,81 5 Великобритания 0,81 6 Индия 0,80 7 Япония 0,79 8 Южная Корея 0,78 9 Италия 0,75 10 Тайвань 0,75

Говоря об общем уровне милитаризации в мире, аналитики IEP считают, что с 2008 года этот показатель в глобальном масштабе снижался. Эта тенденция повернулась вспять в 2022 году; по прогнозам авторов доклада, уровень милитаризации на планете будет расти, по меньшей мере, в течение пяти лет.

В июне «Голос Америки» рассказывал о другом исследовании Института экономики и мира — ежегодном «Глобальном индексе мира», оценивающим, насколько мирной можно считать ситуацию в 163 странах.

Рейтинг составлен на основе 23 критериев, среди которых количество и длительность конфликтов, масштабы политического террора, отношения с соседями, политическая нестабильность, число насильственных преступлений, наличие ядерного оружия и тяжелых вооружений, размеры военных расходов и вооруженных сил и другие показатели.

Наиболее мирной признана ситуация в Исландии, Ирландии, Австрии, Новой Зеландии и Сингапуре. Наиболее сложной – в Йемене, Судане, Южном Судане, Афганистане, Украине, Демократической Республике Конго и России.

Соединенные Штаты заняли 132 строчку, опустившись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Причинами для снижения названы, в частности, рост числа инцидентов со стрельбой, а также изменения в финансировании миротворческих миссий ООН.