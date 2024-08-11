Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи

Про це пише «Горизонтальна Росія (7х7)» та передає телеканал RTVi.

Як наголошується, серед росіян побутує версія щодо нібито наявних в української сторони намірів «дійти до АЕС у Курчатові та обміняти її на Запорізьку АЕС».

Про це також кажуть мешканці Курчатова та співробітники АЕС.

«Оперативний персонал готовий. Тобто, якщо таки зайдуть на територію, діючі блоки одразу зупинять. Це один із можливих варіантів», — пояснило джерело «7х7», знайоме із ситуацією.

За його словами, якщо доведеться зупинити роботу станції, то електроенергія надходитиме мешканцям Курчатова з головного резервного фонду. Наразі, як стверджує джерело, АЕС охороняють військові, а будівництво АЕС-2 призупинили до середини серпня.

9 серпня Курчатов залишився без світла. Виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов повідомив, що причиною стало влучення безпілотника по трансформаторній підстанції.