Прем’єр Британії Стармер скасовує свою відпустку через заворушення по всій країні

Про це інформує Independent.

Згідно з повідомленнями, Стармер мав вирушити на континент зі своєю сім’єю, але змінив плани, залишившись працювати в резиденції №10 та заміському маєтку Чекерс.

У п’ятницю, 9 серпня, лідер лейбористів попередив поліцію залишатися в стані «підвищеної готовності» через побоювання нових заворушень на цих вихідних.

Цей крок був здійснений на тлі побоювань про нові хвилі насильства на вихідних. Поліція перебуває у підвищеній готовності, 6 тисяч поліцейських було розподілено по потенційно небезпечних районах

За даними Національної ради начальників поліції (NPCC), наразі у зв’язку з заворушеннями було заарештовано понад 700 людей, понад 300 з яких були висунуті звинувачення.

Насильство спалахнуло після смертельного ножового поранення трьох молодих дівчат у клубі в Саутпорті, де проходила вечірка, присвячена творчості Тейлор Свіфт.

У міру того, як насильство поширювалося, учасники заворушень нападали на мечеті, влаштовували засідки на спецназ і підпалили готель, в якому проживали мігранти, поки люди ще перебували всередині.