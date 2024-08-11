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Сили оборони за добу ліквідували гелікоптер, 58 артсистем і понад 1200 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 11.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 590 920 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8447 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 363 (+13) од,
  • артилерійських систем –  16 663 (+58) од,
  • РСЗВ – 1143 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2800 (+11) од.
11 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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