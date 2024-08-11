Прем’єр Британії Стармер скасовує свою відпустку через заворушення по всій країні Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи » Сили оборони за добу ліквідували гелікоптер, 58 артсистем і понад 1200 військових армії РФ Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1220 військових. Українські сили також ліквідували ворожий гелікоптер і шість танків окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 590 920 (+1220) осіб,

танків ‒ 8447 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 363 (+13) од,

артилерійських систем – 16 663 (+58) од,

РСЗВ – 1143 (+0) од,

засоби ППО ‒ 918 (+0) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 399 (+27),

крилаті ракети ‒ 2425 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 524 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2800 (+11) од.