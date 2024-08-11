У Броварському районі Київщині від уламків ракети загинули 35-річний батько з 4-річним сином

Про це інформує пресслужба ДСНС.

«Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок події троє людей тяжко травмовані, серед них 13-річна дитина.

Ще двоє — 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

У Київській ОВА також додали, що станом на 09:00 внаслідок падіння уламків ворожих цілей у двох районах області знищено 2 приватні будинки, ще 6 пошкоджено. Також пошкоджено 4 автомобілі.

Всі оперативні групи працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.

Про рух «шахедів» на Київщині Повітряні сили повідомляли близько 02:00. Станом на 06:40 кілька груп ударних БПЛА досі перебували на Київщині та Черкащині.

Як пізніше уточнили у КМВА, здійснивши цієї ночі другу з початку серпня атаку на Київ, ворог запустив балістичну ракету в напрямку столиці. Повітряні цілі РФ столиці не досягли, а удар на себе прийняло передмістя.

На той момент вже було відомо про кілька десятків запущених по Україні ударних БПЛА типу Shahed. Близько десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ, але ППО збила всі «шахеди» в повітряному просторі Києва.

За даними КМВА, наразі в Києві без руйнувань, інформація щодо потерпілих відсутня.

Як згодом повідомив президент України Володимир Зеленський, ймовірно, росіяни застосували північнокорейську ракету.

«За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб установити точні дані щодо цієї ракети», — додав він.