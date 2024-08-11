Зеленський назвав операцію на Курщині «витисканням війни на територію агресора»

Про це президент України сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського, наша країна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість.

«Сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора», — йдеться у зверненні.

Президент також відзначив усіх наших воїнів – бойові бригади, які результативно захищають нашу державу і знищують російського агресора.

«Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам. Особливо відзначу 47-му і 110-ту окремі механізовані бригади. Це саме Покровський напрямок. Молодці, хлопці! Ще – 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-та окрема бригада морської піхоти, 54-та окрема механізована бригада, 57-ма і 59-та окремі мотопіхотні, 77-ма окрема аеромобільна та 100-та окрема механізована бригади. Дякую всім вам! А також – спеціальні підрозділи ГУР за дії на Південному напрямку», — наголосив Володимир Зеленський.