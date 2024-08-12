FT: Росія не може відбити втрачені райони Курської області, попри підкріплення Опитування: Гарріс випереджає Трампа у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані » «Атеш» фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину Партизани заявляють про переміщення Росією військ зі стратегічно важливих напрямків, зокрема, з Покровського, й перекидають їх на Курщину Про це повідомляє «Атеш«. «Атеш» фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область, — йдеться у повідомленні. За даними «Атеш», їхній агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області. Після розвідки вдалося встановити, що цей підрозділ прямував в місце відправки для захисту Курська. За словами партизанів, росіяни намагаються «закрити дірку в обороноздатності», і змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків. «Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення», — додали в «Атеш».