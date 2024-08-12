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«Атеш» фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину

Про це повідомляє «Атеш«.

«Атеш» фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область, — йдеться у повідомленні.

За даними «Атеш», їхній агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.

Після розвідки вдалося встановити, що цей підрозділ прямував в місце відправки для захисту Курська.

За словами партизанів, росіяни намагаються «закрити дірку в обороноздатності», і змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.

«Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення», — додали в «Атеш».

12 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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