«Атеш» фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину

Про це повідомляє «Атеш«.
«Атеш» фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область, — йдеться у повідомленні.
За даними «Атеш», їхній агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.
Після розвідки вдалося встановити, що цей підрозділ прямував в місце відправки для захисту Курська.
За словами партизанів, росіяни намагаються «закрити дірку в обороноздатності», і змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.
«Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення», — додали в «Атеш».
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