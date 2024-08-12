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РосЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою FT: Росія не може відбити втрачені райони Курської області, попри підкріплення » Крилата ракета, 65 артсистем і 1080 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1080 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 592 000 (+1080),

танків ‒ 8450 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 368 (+5) од,

артилерійських систем – 16 728 (+65) од,

РСЗВ – 1146 (+3) од,

засоби ППО ‒ 919 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73),

крилаті ракети ‒ 2426 (+1),

кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 2801 (+1) од.