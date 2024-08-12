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Крилата ракета, 65 артсистем і 1080 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 592 000 (+1080),
  • танків ‒ 8450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 368 (+5) од,
  • артилерійських систем – 16 728 (+65) од,
  • РСЗВ – 1146 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2801 (+1) од.
12 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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