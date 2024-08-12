Міноборони ФРН: Україна може використовувати передану Німеччиною зброю на власний розсуд, перешкод немає

Передана Німеччиною зброя може використовуватися Україною так, як вона вважає за потрібне.

Про це заявив на брифінгу в понеділок речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац

За його словами, для Міноборони Німеччини не стоїть питання законності дій на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора

Тому це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером, додав речник.

«Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей», — сказав Коллац, додавши, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права.

Він уточнив, що використання далекобійної зброї — інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Водночас заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.

Бюхнер не став давати оцінку операції в Курській області, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється, з місця подій надходять «суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини».

Це дуже таємна операція, «підготовлена без зворотнього зв’язку», додав він, зазначивши, що все вказує на те, що йдеться про обмежену операцію, отже оцінювати її зарано.