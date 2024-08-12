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Нацбанк оновив курс гривні: долар та євро подорожчали

Станом на 12 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 11 копійок, євро виріс на 8 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,11 грн, євро – 44,88 грн (на 9 серпня долар — 40,99 грн, євро – 44,80 грн).

На 10:10 курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 41,30 – 41,39 грн.

На цей же час «чорний» курс євро становив 45,10 – 45,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,90 — 41,40 грн (курс на 9 серпня – 40,80 — 41,30 грн);
  • Євро – 44,65 — 45,25 грн (курс на 9 серпня – 44,60 — 45,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 40,75 — 41,35 грн;
  • Ощадбанк – 40,85 — 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,85 — 41,40 грн;
  • ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,322 грн за долар, monobank — 41,321 грн.

12 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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