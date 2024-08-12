Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту – ISW РосЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою » Нацбанк оновив курс гривні: долар та євро подорожчали Станом на 12 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 11 копійок, євро виріс на 8 копійки. Про це йдеться у даних minfin.com.ua. Офіційний курс долара встановили на рівні 41,11 грн, євро – 44,88 грн (на 9 серпня долар — 40,99 грн, євро – 44,80 грн). На 10:10 курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 41,30 – 41,39 грн. На цей же час «чорний» курс євро становив 45,10 – 45,25 грн. Середні курси валют в касах банків були такими: Долар США – 40,90 — 41,40 грн (курс на 9 серпня – 40,80 — 41,30 грн);

Євро – 44,65 — 45,25 грн (курс на 9 серпня – 44,60 — 45,20 грн). У розрізі банків готівкові курси долара такі: Приватбанк – 40,75 — 41,35 грн;

Ощадбанк – 40,85 — 41,55 грн;

Укрсиббанк – 40,85 — 41,40 грн;

ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн. Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,322 грн за долар, monobank — 41,321 грн.