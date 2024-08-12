Опитування: Гарріс випереджає Трампа у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає колишнього президента США республіканця Дональда Трампа на чотири відсоткові пункти в трьох штатах, де результати голосування важко передбачити, – Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані. Це показали опитування The New York Times і коледжу Сієни.

Згідно з опитуваннями, проведеними 5-9 серпня, у цих трьох штатах Гарріс отримує 50% голосів ймовірних виборців, Трамп — 46%.

Похибка вибірки становила плюс-мінус 4,8 пункту в Мічигані, плюс-мінус 4,2 пункту в Пенсільванії та плюс-мінус 4,3 пункту у Вісконсині, додається у звіті. Загалом було опитано 1973 ймовірних виборців.

Президент США член Демократичної партії Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів 21 липня та підтримав Гарріс в якості кандидатки у президенти від партії після невдалих дебатів з Трампом наприкінці червня.

Вступ Гарріс в перегони в якості кандидатки в президенти пожвавив кампанію демократів, які почали сумніватись у здатності Байдена перемогти Трампа або керувати країною у випадку його перемоги.

Підтримка США війни Ізраїлю в Газі, яка забрала життя десятків тисяч і спричинила гуманітарну кризу після нападу палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, призвела до масових протестів і опозиції адміністрації Байдена в цих штатах, особливо в Мічигані, з боку деяких ліберальних, мусульмансько-американських та арабо-американських груп.

Близько 200 000 людей із цих трьох штатів не бажали підтримати Байдена на попередніх виборах Демократичної партії через його політику щодо Гази. Гарріс зробила кілька рішучих публічних коментарів щодо захисту прав людини палестинців, продемонструвала зміну тону, але не висловила жодних суттєвих відмінностей від політики Байдена щодо Гази.

Опитування показали, що після дебатів з Байденом Трамп випереджав президента, в тому числі в штатах, що коливаються, але вступ у перегони Гарріс в якості кандидатки в президенти змінив динаміку.

Опитування Ipsos, опубліковане в четвер, показало, що Гарріс випереджає Трампа в національному масштабі з 42% підтримки проти 37%. Загальнонаціональне онлайн-опитування було проведено 2-7 серпня серед 2045 дорослих американців та мало похибку близько 3 відсоткових пункти.