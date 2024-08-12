ОСУВ «Таврія»: росіяни передислоковують деякі підрозділи на Курщину, але їхня кількість порівняно невелика

Про це він розповів у етері телеканалу «Еспресо».

«Так, підтверджується перекидання деяких російських військових частин із Придніпровського напрямку і загалом із Запорізької області на північ. Однак потрібно розуміти, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема і в Запорізькій області, і та кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь ослаблення чи зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку», — сказав Лиховій.

Аналізуючи статистику він зазначив, що за вчорашню добу в операційній зоні оперативного угруповання військ «Таврія» зафіксовано 13 штурмових дій противника.

«Це найбільше за серпень місяць. У липні вони також були не дуже активними наприкінці місяця. Можливо, це їхні демонстраційні дії, щоб показати, що вони можуть спробувати наступати і в таких умовах, коли вони трохи проводять заміну певних підрозділів. Однак потрібно бути пильними, і не лише військовому командуванню, яке за умовчанням все це бачить і розуміє, а й тій частині нашого суспільства, яке має активну позицію і стежить за перебігом дій на лінії фронту. Щоб не складалося враження, що ми вже перемагаємо і Курськ наш. Це зовсім не так. Ми наголошуємо на тому, що важливий кожен відрізок, кожна ділянка. Це все українські території, і їх потрібно утримувати», — додав він.