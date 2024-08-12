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Понад 11 млн осіб відвідали Париж заради Олімпіади

Близько 11,2 млн осіб, охочих на власні очі побачити Олімпійські ігри, відвідали столицю Франції за останні три тижні, повідомляє в понеділок «Фігаро» з посиланням на підрахунки організаторів.

За підрахунками інформаційно-туристичного центру Парижа, 85% відвідувачів столиці — французи, 15% — іноземці, серед яких найбільше було американців, німців і британців.

Заповнюваність готелів Парижа під час Олімпіади зросла на 10% порівняно з тим самим періодом минулого року і становила 84%.

Міністр-делегат з питань торгівлі та туризму Франції Олівія Грегуар заявила, що Олімпійські ігри стали «економічним і туристичним успіхом».

При цьому далеко не всі туристичні об’єкти в Парижі та його передмістях змогли отримати вигоду з припливу вболівальників на Олімпіаду. Так, точки харчування, музеї та визначні пам’ятки, зокрема парк атракціонів Діснейленд, фіксували невисоку відвідуваність і не змогли скористатися потоком відвідувачів і збільшити доходи, пише «Фігаро».

Олімпійські ігри в Парижі відбулися з 26 липня до 11 серпня.

12 августа, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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