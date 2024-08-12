Супутникові знімки показують руйнування на газовимірювальній станції «Суджа» в Курській області РФ

Російська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких видно руйнування на газовимірювальній станції «Суджа» в Курській області Росії.

Як випливає з аналізу фотографій, частина пошкоджень з’явилася між 9 і 10 серпня, а частина – між 10 й 11 серпня.

На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйнована одна з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці 12 серпня російський «Газпром» стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію «Суджа» до Європи у звичайному обсязі.

Крім того, оприлюднений новий супутниковий знімок міжнародного пункту пропуску «Суджа», зруйнованого в перший день українського наступу на Курську область РФ. Фото зроблене 11 серпня. Пункт пропуску охоронявся солдатами-строковиками, десятки з них були взяті в полон.

12 серпня російська влада розпорядилася провести додаткові евакуації у двох областях, які межують з Україною, повідомили регіональні чиновники на тлі українського наступу.

Евакуацію цивільних із Курської області розширили на Бєловський район із населенням близько 14 тисяч осіб, повідомив у телеграмі голова району Микола Волобуєв, який назвав ситуацію «дуже напруженою».

Крім того, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив 12 серпня, що влада переселяє жителів Красноярузького району в «безпечніші місця» через «активність» у цьому районі українських сил.

Евакуація відбувається в той момент, коли українські війська просунулися приблизно на 30 кілометрів усередині Росії.

Українські сили увійшли в Курську область РФ 6 серпня, що стало найбільшою транскордонною операцією Києва з моменту початку повномасштабного наступу Москви більше ніж два роки тому.

Українські військові стверджують, що захопили низку населених пунктів у Курській області Росії, з’явилися відеоролики, на яких показано, як війська захоплюють адміністративні будівлі в Свердликовому і Порозі, тоді як повідомляється про інтенсивні бої в Суджі, місті з населенням близько 5000 людей.

У селі Гуєво українські військові зняли на відео, як знімають російський прапор із адміністративної будівлі.

Москва кинула резервні війська, авіацію, танки, артилерію й безпілотники, щоб відбити напад, який застав російську владу зненацька. Однак, незважаючи на ці зусилля, 11 серпня Росія визнала, що українським силам вдалося проникнути на її територію в деяких районах на 30 кілометрів.

Українська влада прямо дії ЗСУ не коментує. Проте пізно ввечері 10 серпня президент Володимир Зеленський опосередковано підтвердив повідомлення про просування українських військ у Курській області Росії, заявивши про «витискання війни на територію агресора».

10 серпня Росія оголосила, що запровадила антитерористичні заходи в Курській, Брянській і Бєлгородській областях.

Зі зростанням напруженості 11 серпня союзниця Росії Білорусь заявила, що почала перекидати танки до прикордонної з Україною території.