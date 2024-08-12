Україна суттєво збільшила експорт зерна

Україна станом на 12 серпня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 4,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України з посиланням на дані Державної митної служби, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, у серпні було експортовано 1,26 млн тонн, що 48,6% більше за минулорічний показник.

У розрізі культур із початку поточного сезону експортовано 2,273 млн тонн пшениці (у 2023/24 — 1,25 млн тонн), 739 тис. тонн ячменю (385 тис. тонн), 0,3 тис. тонн жита (0,6 тис. тонн), 1,932 млн тонн кукурудзи (1,481 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 12 серпня оцінюють у 6,3 тис. тонн (у 2023/24 — 14,9 тис. тонн), зокрема пшеничного — 5,7 тис. тонн (14,3 тис. тонн).