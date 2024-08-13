ЄС надав Україні €4,2 млрд в межах програми Ukraine Facility

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вказано, що отримані кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми.

«Новий транш в рамках Ukraine Facility дозволяє нам посилити макрофінансову стабільність України. Безперервна і своєчасна підтримка з боку Європейського Союзу створює вагоме підґрунтя для системної роботи уряду з підтримки та розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона вказала, що наразі Україна зосереджена на тому, щоб досягнути індикаторів третього кварталу, які дозволять отримати у листопаді ще чотири мільярди євро.

«Загалом у 2024 році Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде грантовою допомогою. Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, з яких €1,5 млрд — грантове фінансування», — додали в Мінекономіки.