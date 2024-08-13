Британія не дозволила Україні бити Storm Shadow під час наступу на Курщині – Telegraph

Президент Володимир Зеленський тисне на Велику Британію, щоб вона дозволила бити вглиб Росії її зброєю на тлі наступу у Курській області, але поки позиція британського уряду не змінилася — The Telegraph

Зеленський вкотре заявив, що просить західних союзників дозволити ЗСУ використовувати ракети дальнього радіусу дії в глибині Росії.

Він додав, що доручив представникам оборонного відомства і дипломатам «представити перелік необхідних дій з нашого боку для отримання дозволу від наших партнерів на використання далекобійної зброї для захисту нашої території».

Але, за даними джерел The Telegraph, уряд Британії свого рішення щодо ракет Storm Shadow не змінив. Дозволу використовувати їх в рамках Курської наступальної операції немає.