Держприкордонслужба отримала 100 нових мікроавтобусів від благодійного фонду MK Foundation

Державна прикордонна служба України повідомляє про отримання від благодійного фонду MK Foundation 100 вантажних мікроавтобусів Volkswagen Transporter. Ця значна поставка є частиною тривалої програми допомоги фонду, що активно підтримує українських прикордонників від початку повномасштабного військового конфлікту.

Про це повідомляє видання literaukr.com.ua з посиланням на дані ДПСУ.

MK Foundation, заснований українським бізнесменом Максом Кріппою, вже зробив великий внесок у забезпечення українських військових важливим обладнанням. Раніше фонд передав прикордонникам 313 мікроавтобусів Volkswagen Transporter, дві вантажівки Iveco і три карети швидкої допомоги. Завдяки новим автомобілям, підрозділи прикордонної служби зможуть покращити свою мобільність і ефективність в умовах бойових дій.

Володимир Кулагин, начальник управління озброєння адміністрації Державної прикордонної служби України, підкреслив важливість цієї допомоги: «Нещодавно отримані транспортні засоби вже розподілені між різними загонами прикордонників, які забезпечують безпеку на критичних ділянках лінії фронту. Ці машини будуть використані в найбільш небезпечних і важких напрямках, таких як Херсонський, Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський регіони.»

Зауважимо, що фонд Максима Кріппи MK Foundation передав прикордонникам саме 100 автівок Volkswagen Transporter, адже отримав від військових відповідний запит.

Фінансування цієї ініціативи стало можливим завдяки партнерам MK Foundation, серед яких кіберспортивна команда NAVI, українська студія розробки ігор GSC Game World та компанія Maincast, яка спеціалізується на трансляціях кіберспортивних подій. Важливо зазначити, що MK Foundation не використовує донати для збору коштів, а залучає ресурси безпосередньо від партнерських компаній, що дозволяє ефективно використовувати зібрані кошти на підтримку військових.

Ця нова поставка підкреслює відданість MK Foundation справі підтримки українських військових і сприяє покращенню їхніх умов роботи на передовій. Внесок фонду є важливим кроком у забезпеченні прикордонників необхідними ресурсами для успішного виконання їхніх завдань і підтримки стабільності в найбільш гарячих точках на фронті.

Фонд надає критично важливий транспорт та обладнання для військових підрозділів, які працюють у небезпечних та важкодоступних районах. Це допомагає покращити мобільність, швидкість реагування та ефективність виконання завдань на передовій. Надання нових автомобілів і обладнання допомагає забезпечити безпеку прикордонників і військових. Якісний транспорт може суттєво знизити ризики, пов’язані з переміщенням в умовах конфлікту, та сприяти успішному виконанню їхніх функцій.