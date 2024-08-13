FT: Росія готувала свій флот для ракетних ударів по Європі

Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для заподіяння ударів по об’єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО — секретні документи, з якими ознайомилася Financial Times і які були передані газеті західними джерелами

Карти дальніх цілей, таких як західне узбережжя Франції і Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, детально описані в презентації для офіцерів, яка передувала повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

Раніше FT вже повідомляла, що з того ж сховища з 29 секретних російських військових файлів стало відомо, що Москва відпрацьовувала застосування тактичної ядерної зброї на ранніх стадіях конфлікту з великою світовою державою. Останні викриття показують, як Росія уявляла собі конфлікт із Заходом далеко за межами її безпосереднього кордону з НАТО, плануючи серію нищівних ударів по всій Західній Європі.

Файли, складені між 2008 і 2014 роками, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. Російські офіцери підкреслюють переваги заподіяння ядерних ударів на ранній стадії.

Аналітики, які ознайомилися з документами, кажуть, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює загрозу ракетних ударів російського флоту далекого радіуса дії і швидкість, з якою Росія, ймовірно, вдасться до застосування ядерної зброї. Карти, які були зроблені для презентаційних цілей, а не для оперативного використання, ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для російського військово-морського флоту.