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Польша приобретет у США 96 вертолетов Apache

Соглашение предусматривает предоставление оборудования для обслуживания, аэродромного и ангарного оборудования и оказание технической поддержки

Польша во вторник подписала с США контракт на покупку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache в рамках укрепления своих вооруженных сил на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

О соглашении объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, подчеркнув, что вертолеты обеспечат новые боевые возможности при поражении целей и разведки и заменят используемые Польшей в настоящее время вертолеты Ми-24.

В августе 2023 года США одобрили продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму около 12 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает логистический пакет, включающий оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное и ангарное оборудование и техническую поддержку, пакет обучения, а также боеприпасы и запчасти.

Ранее в этом месяце министерство обороны Польши подписало соглашения с компаниями Boeing и General Electric на сумму около миллиарда злотых (255 миллионов долларов).

13 августа, 2024 | Category: Мир, Новости, США

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