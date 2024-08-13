Польша приобретет у США 96 вертолетов Apache

Польша во вторник подписала с США контракт на покупку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache в рамках укрепления своих вооруженных сил на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

О соглашении объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, подчеркнув, что вертолеты обеспечат новые боевые возможности при поражении целей и разведки и заменят используемые Польшей в настоящее время вертолеты Ми-24.

В августе 2023 года США одобрили продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму около 12 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает логистический пакет, включающий оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное и ангарное оборудование и техническую поддержку, пакет обучения, а также боеприпасы и запчасти.

Ранее в этом месяце министерство обороны Польши подписало соглашения с компаниями Boeing и General Electric на сумму около миллиарда злотых (255 миллионов долларов).