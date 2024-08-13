Сирський на Ставці доповів Зеленському про наступ у Курській області: під контролем 1000 кв. км

Президент Володимир Зеленський провів зібрав Ставку Верховного головнокомандувача, на якій йому доповіли про наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії — повідомлення Офісу президента

Пряма мова Зеленського: «Найважливіше – була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції».

На оприлюдненому відео головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. «На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем», — сказав він.

Це перша офіційна заява української влади щодо наступу у Курській області РФ.