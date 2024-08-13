Трамп розповів Маску, як застерігав Путіна від вторгнення в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час інтерв’ю з мільярдером Ілоном Маском піддав нищівній критиці президента США Джо Байдена і поклав на нього вину за вторгнення Росії в Україну — «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю, яке транслювалося на платформі X (Twitter)

Війна в Україні була однією з багатьох тем більш ніж двогодинної розмови між Трампом і Маском, який протягом інтерв’ю неодноразово демонстрував згоду зі своїм співрозмовником.

Трамп кілька разів повторив своє твердження, що російська агресія ніколи б не сталася, якби він був президентом, припускаючи, що Владіміра Путіна спровокували на вторгнення слова президента Джо Байдена про відкриті для України двері для вступу в НАТО.

«Ці його слова були такими поганими, ці дурні погрози, що виходили з цього дурного обличчя», – заявив Трамп.

Маск не став оскаржувати заяву Трампа, а натомість погодився з ним, сказавши: «Ви зробили чудове зауваження».

Колишній президент також згадав про свою нібито розмову з російським лідером, в якій він нібито застеріг його від вторгнення в Україну.

«Я сказав Владіміру Путіну: «Не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Владіміре, це буде поганий день для тебе», – сказав Трамп, додавши, що, тим не менш, він «добре ладнав з Путіним» і «сподівається, що знову буде добре ладнати з ним».