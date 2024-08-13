У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію Курщини

Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Суспільне.

“Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей», — пояснив речник.

Він нагадав, що росіяни обстрілюють територію України, зокрема Сумщину, з Курської області. Від початку літа було зафіксовано понад дві тисячі ударів з РЗВ, ствольної артилерії, мінометів, дронів, керованих авіабомб та ракет.

За словами Тихого, оскільки Україна не має можливості завдавати далекобійних ударів по території РФ, існує потреба звільняти прикордонні території від російських військових, які завдають ударів по Україні, за допомогою ЗСУ. Разом з тим, операція на Курщині допомагає фронту, бо завдяки їй Росія не має можливості перекидати додаткові підрозділи на Донеччину та має ускладнену логістику.

Речник вказав, що Україна «досягає відповідних цілей у Курській області та буде продовжувати це робити». Наразі вже є інформація, що Москва занепокоєна тим, що операція відбувається без порушень гуманітарного права, які б росіяни хотіли використовувати у своїй пропаганді. Відповідно, є підозри, що окупанти можуть вдатися до провокацій та операцій під чужим прапором.

«Ціллю Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Це дуже важливо. І мета цієї операції – це збереження життів наших дітей, захист території України від російських ударів», — наголосив Тихий.

Він додав, що РФ принесла війну на територію України, тому справедливо, що вона повернеться на територію Росії. Тож чим швидше росіяни погодяться на справедливий мир, тим швидше припиняться рейди на територію РФ.

«А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді. Це абсолютно легітимні дії України, зокрема в рамках реалізації права на самозахист», — підсумував Тихий.