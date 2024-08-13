За добу ліквідували 5 танків, 36 артсистем і 1160 військових армії РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 593 160 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 385 (+17) од,
- артилерійських систем – 16 764 (+36) од,
- РСЗВ – 1146 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 920 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 491 (+19),
- крилатих ракет ‒ 2426 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 649 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 2806 (+5) од.
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