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Вбивство українських підлітків в Обергаузені: у Німеччині почався суд над підозрюваними Сирський на Ставці доповів Зеленському про наступ у Курській області: під контролем 1000 кв. км » За добу ліквідували 5 танків, 36 артсистем і 1160 військових армії РФ Протягом минулої доби Силам оборони України вдалося знищити на фронті десятки одиниць ворожої зброї й техніки, а також ще 1160 російських окупантів Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 593 160 (+1160) осіб,

танків ‒ 8455 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 385 (+17) од,

артилерійських систем – 16 764 (+36) од,

РСЗВ – 1146 (+0) од,

засобів ППО ‒ 920 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 491 (+19),

крилатих ракет ‒ 2426 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 649 (+59) од,

спеціальної техніки ‒ 2806 (+5) од.