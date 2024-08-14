Американский военнослужащий признал себя виновным в передаче Китаю информации оборонного характера

Американский военнослужащий и аналитик разведки США признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью продажи военных секретов Китаю. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, распространенном во вторник.

В марте Корбейну Шульцу были предъявлены обвинения в сговоре с целью получения и разглашения информации, имеющей отношение к национальной обороне. Подсудимый также обвиняется в продаже технических данных, относящихся к оборонной продукции, сговоре с целью экспорта оборонных товаров без лицензии и подкупе должностного лица.

Шульц, имевший доступ к совершенно секретной информации, вступил в сговор с жителем Гонконга, которого он подозревал в связях с правительством Китая, для сбора информации о национальной обороне. Речь, в частности, шла о секретной информации и технических данных экспортного контроля, связанных с американскими системами вооружений.

Житель Гонконга также предположил, что Шульц может заработать больше денег, если передаст материалы «для внутреннего пользования», а не рассекреченные документы.

Роберт Уэллс, представитель отдела национальной безопасности ФБР, напомнил, что «власти таких стран, как Китай, занимаются агрессивным поиском наших военнослужащих и информации о национальной безопасности, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить защиту этой информации от враждебных иностранных правительств».

До своего ареста Шульц передал десятки документов ограниченного доступа, которые не являлись секретными, сообщил Минюст США.

Среди них был документ, в котором обсуждались уроки, извлеченные Соединенными Штатами из войны России в Украине, которые могут быть применены при потенциальной обороне Тайваня. Также были документы, затрагивающие специфику военной тактики Китая, описание модификаций самолета B-52, информация об американских военных спутниках, а также данные о военных учениях и американских вооруженных силах в Южной Корее и на Филиппинах.

Согласно Минюсту, Шульц получил за эту информацию около 42 тысяч долларов.

«Вступив в сговор с целью передачи информации о национальной обороне лицу, проживающему за пределами США, обвиняемый бездушно подверг риску нашу национальную безопасность, чтобы нажиться на доверии, оказанном ему нашими военными», – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Слушание по вынесению приговора запланировано на 23 января 2025 года.