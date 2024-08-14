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Чоловіки за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати і обміняти водійські посвідчення

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспорті засоби.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 серпня.

Згідно з постановою, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних, не будуть надаватися наступні адмінпослуги:

  • приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення;
  • приймання документів щодо держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Крім цього, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

14 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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