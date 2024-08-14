Греческий танкер в Красном море за один день трижды подвергся атакам

Нефтяной танкер, шедший под либерийским флагом в Красном море, во вторник три раза подвергся атакам, в том числе с использованием беспилотного катера с взрывчаткой. Об этом сообщает Объединенный центр морской информации – международное партнерство, курируемое ВМС США.

Вероятно, речь идет об очередном инциденте в кампании йеменских хуситов, развернутой ими в связи с войной между Израилем и ХАМАС (признана террористической организацией в США). Атаки произошли на фоне того, как Иран, главный спонсор повстанцев-хуситов, рассматривает возможность удара по Израилю в ответ на убийство в июле одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

В ходе атаки на принадлежащее греческой компании судно Delta Atlantica рядом с кораблем сработали два взрывных устройства, сообщил Объединенный центр морской информации. По данным центра, во время инцидента к загруженному танкеру, направлявшемуся в Грецию, подошло небольшое судно, «мигавшее огнями». Позднее другое небольшое судно подошло к Delta Atlantica, после чего рядом с танкером произошел еще один взрыв.

Третье нападение произошло через несколько часов во вторник, примерно в 180 километрах от подконтрольного хуситам портового города Ходейда, что побудило вооруженную охрану на борту танкера открыть огонь. Центр сообщил, что к танкеру с правого борта подошло беспилотное надводное судно, которое столкнулось с кораблем, но не взорвалось.

«Впоследствии вооруженная охрана обезвредила судно, открыв огонь из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Центр также сообщил об атаке на другое судно — шедший под панамским флагом танкер On Phoenix. Рядом с ним также произошел взрыв, но судно не пострадало.

Как подчеркивает Associated Press, хуситы пока не взяли на себя ответственности за нападения, хотя иногда это происходит через несколько дней, а в некоторых случаях они брали ответственность за атаки, которых и вовсе вероятно не было.

С начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года хуситы атаковали более 70 судов с помощью ракет и беспилотников. Они захватили одно судно и потопили два корабля; в общей сложности в ходе этих атак погибли четыре моряка.

Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены возглавляемой США коалицией в Красном море, либо не достигли целей.

Повстанцы утверждают, что атакуют корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить боевые действия против ХАМАС в Газе. Однако многие из кораблей, подвергшихся атакам, практически не связаны с конфликтом, а некоторые из них направлялись в Иран. Центр заявил, что не нашел никакой связи между Delta Atlantica и войной в Газе.