Кабмін затвердив вимоги до облаштування захищених просторів у закладах освіти

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти й науки України.

Йдеться про приміщення на підвальних, цокольних, перших поверхах, де можна тимчасово перебувати, щоб захиститися від небезпек і засобів ураження під час повітряної тривоги.

Зазначається, що вказаний порядок стосується тих шкіл, які розташовані в громадах із задовільним або помірним рівнем ризику і де учасники освітнього процесу не забезпечені сховищами та протирадіаційними укриттями.

В уряді наголосили, що використання таких просторів є тимчасовим, але вони можуть забезпечити дітям можливість очного навчання, поки для них не облаштують протирадіаційні укриття або споруди подвійного призначення.

Серед основних вимог до таких просторів вказано: