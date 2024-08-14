Мін’юст США пропонує «порізати» Google на окремі компанії — Chrome, Android та, ймовірно, Google Ads

Після того, як суд визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку, Міністерство юстиції США розглядає можливість розділення компанії, як один з варіантів подальшого розвитку подій.

Це може бути перше розділення компанії через незаконну монополізацію після невдалих спроб розділити Microsoft два десятиліття тому. Водночас розглядаються й менш суворі варіанти впливу, наприклад, змусити Google ділитися більшою кількістю даних з конкурентами та заходи, щоб запобігти отриманню несправедливої ​​переваги в продуктах штучного інтелекту.

Незважаючи на це, уряд, швидше за все, домагатиметься заборони на ексклюзивні контракти, які були в центрі справи проти Google. Якщо Міністерство юстиції наполягатиме на розділенні, найімовірнішими одиницями для продажу є операційна система Android і веббраузер Google Chrome, кажуть обізнані джерела. Чиновники також розглядають можливий примусовий продаж платформи AdWords, яку компанія використовує для продажу текстової та медійної реклами.

Відмова від ОС Android, яка використовується приблизно на 2,5 млрд пристроїв у всьому світі, є одним із засобів правового захисту, який найчастіше обговорюється в Міністерстві юстиції. Річ у тім, що Google вимагає від виробників пристроїв підписувати угоди щодо встановлення своїх застосунків, таких як Gmail, Google Play Store тощо. Ці угоди також вимагають, щоб пошуковий віджет Google та браузер Chrome були встановлені на пристроях таким чином, щоб їх не можна було видалити, фактично запобігаючи конкуренції інших пошукових систем.

Дискусії в Міністерстві юстиції активізувалися після рішення судді Аміта Мехти від 5 серпня про те, що Google незаконно монополізувала ринки онлайн-пошуку та пошукової текстової реклами. Google заявила, що буде оскаржувати це рішення. Проте Мехта наказав обом сторонам розпочати планування другого етапу справи, який включатиме пропозиції уряду щодо відновлення конкуренції, включаючи можливий запит про розподіл компанії.

План уряду США ще має бути прийнятий Мехтою, щоб той наказав компанії виконати його. Вимушене розділення Google може стати найбільшим серед американських компаній з моменту розділу AT&T у 1980-х роках.