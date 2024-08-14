Politiken: Захід втрачає страх перед «червоними лініями» Путіна

Країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним, а його так звані «червоні лінії» більше не працюють.

Про це повідомляє Politiken.

Як зазначають експерти, після того, коли українські військові перетнули останню з «червоних ліній» Путіна і зайшли на територію Росії, не спровокувавши третю світову війну, більше немає виправдань для обмеження здатності Києва захищатися.

Аналітик данського аналітичного центру Europa Якоб Каарсбо стверджує, аргумент про «червоні лінії» став ще більш недоречним, ніж був раніше. «Це пастка, на яку дехто на Заході потрапив».

Аналітики вважають, що страх Заходу перед помстою Путіна обмежував військові поставки Україні і коштував багатьох життів. Тепер підтримка виходить на новий рівень.