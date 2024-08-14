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Продавав гранатомети і надсилав їх поштою: мешканцю Києва оголосили підозру

Про це інформує пресслужба київської поліції.

За даними слідства, 40-річний уродженець Києва через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.

Спочатку через оголошення киянин продав за 40 тис. грн протитанковий гранатомет АТ-4. Частину коштів покупець переказав на його картку, іншу частину — поштою після отримання товару.

Згодом зловмисник так само поштою надіслав іншому покупцю ще один гранатомет з промислово-виготовленими протитанковими гранатами РПГ АТ-4.

Фігуранта затримали «на гарячому» і оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

14 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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