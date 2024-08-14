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Сили оборони використовують на фронті понад 30 собак-роботів

Про це пише Bild з посиланням на джерела.

BAD.2 — це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, наприклад всередину будівель або російських окопів.

У виданні кажуть, що собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міни-пастки та обчислюють пересування збройних сил Росії, що значно знижує ризик для українських розвідників.

За даними BILD, зараз на фронті ЗСУ використовує понад 30 собак-роботів BAD.2. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити.

Роботи безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом максимум п’яти годин. Їхня вартість залежно від модифікації становить від 4 до 8 тис. євро.

14 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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