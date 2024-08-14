Сирський: Україна контролює 74 населені пункти в Курській області

Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області. Просування бійців ЗСУ триває.

Про це йдеться у доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для президента України Володимира Зеленського.

Глава української держави розповів, що він постійно перебуває на зв’язку із Сирським. Генерал доповідає щодо ситуації на фронті та української операції в Курській області.

Як розповів Сирський Зеленському, протягом сьогоднішнього дня в Курській області українські захисники змогли просунутися на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Було взято під контроль ділянку території площею 40 квадратних кілометрів.

«На сьогодні 74 населені пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо проведення операції», — зазначив головнокомандувач.

У свою чергу президент подякував українським військовим за те, що вони поповнюють «обмінний фонд», оскільки це дозволить проводити обмін військовополоненими.