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Україна вдарила винищувачем по військах РФ у Курській області

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що український винищувач вразив російський командний пункт у селищі Теткіне, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що це, ймовірно, був застарілий радянський літак Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Напередодні, як кажуть журналісти, у мережі з’явилися перші відео, на яких нібито українські бійці кидають бомби Joint Direct Attack Munition американського виробництва по цілях у Курській області.

Припускається, що українські військові розгорнули «значну кількість» батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.

14 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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