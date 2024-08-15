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Трамп і Нетаньягу телефоном обговорили припинення вогню в Газі Популярное Рубин Казино: История и Успехи Онлайн-Игровой Индустрии » Літак, 1220 військових і 50 БПЛА: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1220 військових. Сили оборони уразили ворожий літак і збили 50 безпілотників Про це 15 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 595 620 (+1220) осіб,

танків ‒ 8484 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 426 (+24) од,

артилерійських систем – 16 868 (+47) од,

РСЗВ – 1154 (+3) од,

засобів ППО ‒ 922 (+1) од,

літаків – 367 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50),

крилатих ракет ‒ 2428 (+2),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65) од,

спеціальної техніки ‒ 2813 (+0) од. Українські захисники вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання знищили російський винищувач Су-34 на території Курської області.