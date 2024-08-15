Літак, 1220 військових і 50 БПЛА: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 15 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 595 620 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8484 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 426 (+24) од,
- артилерійських систем – 16 868 (+47) од,
- РСЗВ – 1154 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 922 (+1) од,
- літаків – 367 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50),
- крилатих ракет ‒ 2428 (+2),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65) од,
- спеціальної техніки ‒ 2813 (+0) од.
Українські захисники вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання знищили російський винищувач Су-34 на території Курської області.
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