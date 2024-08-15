«Наразі змін не відчули»: 47-ї ОМБр про вплив курської операції на Покровський напрямок

Про це він повідомив у етері Еспресо.

«Оперативна ситуація насправді не дуже хороша, тривають важкі бої на різних ділянках, в різних населених пунктах, тобто ворог активно продовжує штурмові дії, переважно дії відбуваються за рахунок великої кількості піхоти. Відсотків 90-95 це піхотні штурми і кількість піхоти дуже велика. Є і контактні бої, є і втрата певних позицій, ситуація насправді дуже складна, намагаємось зупиняти їх на підходах, застосовуючи і артилерію, і дрони, і вогонь БМП Bradley, але не завжди це вдається і враховуючи кількості, якими вони працюють, вони доходять до контактних боїв і постійних штурмів наших позицій», — розповів військовий.

Олександр зазначив, що Покровський напрямок має для росіян високий пріоритет, тож вважає, що звідти навряд забиратимуть військових.

«Ні, на жаль, на нашому напрямку ні, і я це пояснюю тим, що для ворога це стратегічно важливо, він не залишає досягнути мети саме міста Покровськ і тому навряд чи вони саме з цього напрямку будуть перекидати сили, ворог продовжує тиснути інтенсивність штурмів, інтенсивність наступу тут не зменшилась, ділянка їхня не звузилась, тобто вони продовжують тиснути тут в кількох напрямках і відповідно навряд чи звідси вони будуть щось забирати», — зазначив український захисник.