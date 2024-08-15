Німецькі політики припустили, що Росія може бути причетна до диверсій у військових казармах

Про це написало видання Welt.

Зокрема, таке припущення висловив голова комітету з питань оборони бундестагу Маркус Фабер (FDP – Вільна демократична партія Німеччини).

«Через близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий актор хоче продемонструвати тут свої диверсійні навички, – сказав Фабер. – Актор, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін».

Зі схожою заявою виступив також голова комітету парламентського контролю бундестагу Костянтин фон Нотц («зелені»).

«Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція. Це конкретна робоча теорія для розслідування», – зауважив він.

Фон Нотц наголосив, що спершу потрібно дочекатися результатів розслідування. Проте ні в кого не має виникати сумнівів, «що щось подібне цілком можливе, і що Росія має, так би мовити, безсовісність, щоб здійснювати такі дії».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після диверсійної тривоги у військових казармах у Кельні та підозру диверсії на авіабазі НАТО в Гайленкірхені порадив бути пильними.