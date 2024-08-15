Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину – Politico

У той час як збройні сили України просуваються у російській Курській області, росіяни завдають ударів у відповідь, захоплюючи нові території на Донеччині — Politico із посиланням на джерела в українській армії

«У той час як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська наносять удари у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України».

Журналісти пишуть, що з початком Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася.

Пряма мова речника 110 окремої механізованої бригади Івана Секача: «Я б сказав, що на нашій частині фронту (110 ОМБр дислокується в Покровському районі Донецької області – ред.) ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть».

Видання нагадує, що, згідно з даними DeepState, за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.