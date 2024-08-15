Понад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ

102 російських військових взяли у полон на російській Курщині напередодні спецпризначенці Служби безпеки України — співрозмовник «Української правди» в СБУ

Джерело зазначає, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

фото, надане уп джерелом

Воїни ЦСО «А» СБУ захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт — з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо, зазначає співрозмовник УП.

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу «Ахмат».