Понад 500 тис. військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності — голова Військового комітету альянсу

Наразі в стан бойової готовності приведені понад півмільйона військовослужбовців НАТО, повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер у четвер в інтерв’ю агентству PAP.

«НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів «холодної війни», і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності», — сказав Бауер.

За його словами, союзники також погодилися посилити нашу протиповітряну і протиракетну оборону. «Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі», — зазначив він.

«Ми є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим», — наголосив адмірал.

Крім того, він заявив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу. «Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика», — сказав Бауер.

Водночас, зазначив він, «ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку Росії».

«Ми розгорнули боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою», — додав адмірал.