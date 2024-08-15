Понад півмільйона військових НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності

Понад 500 тис. військовослужбовців країн НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності.

Про це повідомив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер в інтерв’ю агентству PAP.

«НАТО реалізувала найкомплексніші плани оборони з часів «холодної війни» і сили альянсу активно тестують і вдосконалюють ці плани. Наразі у нас перебуває понад 500 тис. військовослужбовців у стані підвищеної боєготовності», – сказав Бауер.

Він додав, що союзники також погодилися посилити українську протиповітряну і протиракетну оборону. «Важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі. Ми є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим», – наголосив адмірал.

Крім того, він заявив, що в НАТО не бачать загрози нападу на будь-яку країну альянсу.

«Наразі ймовірність неминучого військового нападу на будь-кого із союзників із НАТО, включно з Польщею або країнами Балтії, невелика», – сказав Бауер.

Водночас Бауер зазначив, «ми бачимо тривожну картину агресивної поведінки з боку Росії».

«Ми розгорнули боєздатні сили на східному фланзі, посилили передову оборону і збільшили здатність альянсу швидко посилити будь-якого союзника, який опинився під загрозою», – додав адмірал.