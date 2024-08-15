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РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Цьогоріч з області було вивезено близько пів мільйона тонн пшениці, що становить сьому частину всього зерна, яке Росія продала на експорт. Планують вивезти ще 200 тисяч тонн», – розповів він.

Федоров зазначив, що окупанти вивозять зернові та технічні культури з ТОТ регіону в Крим і на територію РФ, після чого експортують.

За його словами, на початку повномасштабної війни в Запорізькій області оброблялися 1,8 млн га ріллі. Наразі 1,4 млн га з них (80%) є під окупацією чи в зоні активних бойових дій.

«Окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ, та порту Бердянська, яке зберігалося з попередніх років. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації склали понад 7 млрд грн», — додав Федоров.

15 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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